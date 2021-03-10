Ученые предупредили о деградации главного национального достояния Украины

Безответственная эксплуатация украинских земель сельхозназначения грозит им деградацией. Такой вердикт вынесли специалисты Института географии НАН Украины. Сегодня фермеры отдают предпочтение культурам, которые выгодно выращивать: кукурузе, рапсу и сое. Но они значительно истощают почву, отмечают ученые.

Тем не менее, доля таких культур на Украине за 2017-2020 годы выросла почти на три процента и сейчас превышает 50 процентов, сообщает правительственное издание «Урядовый курьер». Слишком активная эксплуатация земель не только ведет к их деградации, добавляют эксперты, но и губительно сказывается на качестве грунтовых и поверхностных вод. Как следствие, заиливаются водоемы, уничтожается флора и фауна.

Аналитики также напоминают о том, что почти треть от всех плодородных земель сосредоточена в руках крупных агрохолдингов, руководство которых думает о финансовой выгоде в первую очередь. Авторы статьи призвали Верховную раду принять соответствующий законопроект о реформе системы экологического контроля, чтобы переломить негативную тенденцию и защитить национальное достояние Украины.