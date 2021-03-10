Псаки заступилась за покусавшую сотрудника Секретной службы овчарку Байдена

Одной из главных тем на брифинге пресс-секретаря главы США стали президентские собаки. Джен Псаки вступилась за овчарку Джо Байдена, которая сильно покусала сотрудника Секретной службы. Отвечая на вопросы журналистов, Псаки пояснила, что животное обычно не проявляло агрессию.

Речь идет о младшем из двух питомцев - Мейджоре, взятом из приюта. Вероятно, он напал на человека, потому, что еще не привык к новой среде и новому месту жительства - в Белом доме.

Псаки также заверила всех, что собак Байдена из-за этого усыплять не собираются, переселять куда-либо - тоже, так как это «члены президентской семьи».

Ранее телеканал CNN сообщил, что супруга американского лидера увезла обоих псов в штат Делавэр, где сейчас она отдыхает у друзей.