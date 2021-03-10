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Песков оценил влияние пандемии COVID-19 на развитие России

Роман Захаров
05:20 10.03.2021
Пресс-секретарь президента считает, что пандемия негативно сказалась на развитии страны.
Песков оценил влияние пандемии COVID-19 на развитие России
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Пандемия коронавируса лишила Россию одного года развития. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пандемия лишила меня, как и нас всех, одного года в развитии страны: к сожалению, мы, как и все страны мира, были откинуты пандемией назад в своем развитии, и в будущем нам предстоит это компенсировать и наверстывать», - сказал он в беседе с ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что COVID-19 его лично лишил трех недель, в течение которых он боролся с инфекцией.

«Лучше бы этих трех недель в моей жизни не было», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Согласно данным на 9 марта, в РФ в течение суток было зарегистрировано 9445 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 4 342 474 случая заражения COVID-19.

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