Дымовые шашки, бутылки и слезоточивый газ: в Афинах прошли массовые беспорядки

Жестким столкновениями закончился митинг против полицейского произвола в Афинах. После марша по улицам города около 10 тысяч демонстрантов напали на патрульных и пытались штурмовать участок, сообщает Proto Thema.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как протестующие забрасывают силовиков камнями, бутылками с зажигательной смесью и дымовыми шашками. В это же время несколько полицейских лежат без сознания на дороге.

Разогнать толпу удалось только с помощью спецназа, который использовал водометы и слезоточивый газ. Власти перекрыли дороги, остановили движение на четырех станциях метро и весь наземный общественный транспорт. Серьезно пострадали несколько полицейских.

Нападение стало ответом анархистов за карантинный рейд, который прошел на выходных. Тогда патрульные оштрафовали десятки человек и заставили их разойтись по домам. Один из противников ограничительных мер устроил драку с полицией, после чего его избили дубинками и арестовали.