Первая партия Aurus Senat в серийной оснастке выпущена в Елабуге

Пилотная партия российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat в серийной оснастке выпущена на заводе в Елабуге. Сейчас автомобили проходят необходимые испытания в НАМИ, сообщили в пресс-службе Минпромторга России. По заявлению главы ведомства Дениса Мантурова, которое он сделал ранее, старт серийного производства Aurus Senat намечен на первый квартал 2021 года. Первые владельцы сядут за руль престижных отечественных авто в мае.

«Проект Aurus развивается в строгом соответствии с утвержденным Минпромторгом России графиком производства. Можно с уверенностью заявить, что Aurus успешно преодолел все сложности пандемийного периода. Подтверждаем, что пилотная партия была произведена по графику. В настоящее время автомобили проходят необходимые испытания в НАМИ. В соответствии с мировой практикой к продаже данные машины не предназначены», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минпромторга РФ.

В базовой комплектации Aurus Senat стоит 18 миллионов рублей. Первые поставленные клиентам авто будут максимально укомплектованы, их цена составит 22 миллиона рублей. В перспективе, на заводе в Елабуге будет собираться и внедорожник Aurus Komendant.