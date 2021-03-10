Собянин рассказал, как пандемия изменила стиль работы московских властей

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе столичных властей в период пандемии коронавирусной инфекции. С его слов, COVID-19 заставил профильные ведомства более оперативно реагировать на ситуацию и быстрее принимать необходимые решения.

«В обычные времена мы имеем разный масштаб решаемых задач, разную скорость принятия решений и серьезно отличающиеся подходы к возникающим проблемам. Плюс к этому огромное количество норм и правил, регламентирующих буквально каждый наш шаг, что порой создает неразрешимые проблемы», - заявил мэр в интервью ТАСС.

По словам Собянина, привычный рабочий ритм изменился в марте 2020 года, когда многие вопросы пришлось согласовывать одним телефонным звонком. Мэр признался, что решения, которые раньше разрабатывались годами, стали приниматься за сутки.

Ранее стало известно о том, что девятого марта в России за сутки выявили 9 445 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Показатель оказался ниже десяти тысяч впервые со второго октября. У 10,9 процентов инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва, на втором месте - Санкт-Петербург, далее следует Московская область. Наименьшее число заболевших за сутки - в Ненецком автономном округе и в Республике Алтай.