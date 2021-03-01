Водителям на заметку: в России появился новый дорожный знак

С 1 марта текущего года на территории России будет использоваться дорожный знак «Фотовидеофиксация». Новый знак заменит старый, устанавливавшийся вместе со светофорами и другими обозначениями, а также будет использоваться самостоятельно.

Знак 6.22 говорит о возможном наличии на месте действующих в автоматическом режиме аппаратов, имеющих функцию фотосъемки, а также видеосъемки и записи для фиксации нарушений правил дорожного движения. Новое обозначение должно располагаться на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля.

Предшествующий знак потеряет силу 1 сентября 2021 года. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что штраф за нарушения ПДД можно будет оспорить в случае, если водителю помешала непогода. Доказательством в данном случае будут служить записи дорожных камер.