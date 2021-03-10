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Госсекретарь США Блинкен рассказал о планах Вашингтона помогать Киеву

Ян Брацкий
23:58 10.03.2021
Энтони Блинкен уточнил, что Вашингтон поможет Киеву в вопросах безопасности, экономики и реализации реформ.
Госсекретарь США Блинкен рассказал о планах Вашингтона помогать Киеву
© Фото: Globallookpress
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о планах официального Вашингтона и дальше оказывать поддержку Украине. Чиновник уточнил, что эта помощь касается, в том числе, предоставления дополнительных финансов на нужды Киева. Об этом Блинкен рассказал на слушаниях в конгрессе.

«Мы твердо поддерживаем Украину, мы намерены укреплять эту поддержку - идет ли речь о ее безопасности, экономике, собственных усилиях Украины по укреплению ее демократии», - цитирует РИА Новости слова Блинкена.

Госсекретарь не обошел вниманием и проект «Северный поток-2», констатировав его завершение на 95 процентов. Несмотря на это, Блинкен пообещал продолжать давление на участников проекта с целью максимально затормозить его завершение.

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