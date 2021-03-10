Глава Госдепа пригрозил новыми санкциями против «Северного потока - 2»

США изучают возможность введения дополнительных санкций против «Северного потока - 2». Такое заявление сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы продолжаем изучать возможности санкций в дальнейшем», - сказал Блинкен во время слушаний в Конгрессе.

Государственный департамент США в феврале этого года представил доклад Конгрессу по мерам противодействия российскому трубопроводу. Результатом доклада стало то, что американское руководство внесло в список санкций по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) трубоукладчик «Фортуна» и его владельца «КВТ-РУС». При этом и судно, и компания на тот момент уже были в списке санкций по другому документу - «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Это позволило некоторым конгрессменам критиковать американское внешнеполитическое ведомство за недостаточные, с их точки зрения, шаги против строительства газовой магистрали. Члены Конгресса предлагали также собственных «кандидатов» на внесение в список ограничительных мер Соединенных Штатов.

Проект «Северный поток - 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Газ будет поставляться из России в Германию по дну Балтийского моря. Власти США, которые рассчитывают поставлять на рынок ЕС собственный сжиженный газ, выступают против реализации данного проекта.