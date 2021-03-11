«Хозяева ставили задачу»: пленный пособник боевиков в Сирии рассказал о вербовке США

В руках сотрудников сирийских спецслужб оказались двое жителей арабской республики, которые сотрудничали с террористами и их западными кураторами. Полное и безоговорочное сотрудничество - единственный шанс для этих людей, которых привели на допрос в наручниках и с завязанными глазами. От того насколько честно и подробно они расскажут, кто их завербовал и чего хотели хозяева, напрямую зависит их дальнейшая судьба.

«Впервые я познакомился с американцами в 2017 году, мы были так называемыми "корректировщиками". Наши хозяева поставили задачу собирать любую информацию о том, где находятся позиции сирийской армии, русских и иранцев, а затем начать набор людей для совершения терактов против них», - признался задержанный Муайед Алябейн.

Пока большинство беженцев оказавшихся в лагере Эр-Рукбан существовали на грани жизни и смерти, у Муайеда дела шли в гору. Мужчина открыл два магазина, как выяснилось на деньги, которые он получал из-за рубежа. Эти же торговые точки он использовал для передачи денег другим коллаборационистам.

«Они набирают людей, отправляют в лагеря для военной подготовки. Вначале людям говорят: "Вы будете воевать против ИГИЛ*", их отправляют на передовую. Но это лишь предлог. Основная задача - захват новых территорий, которые попадают под контроль международной коалиции», - заявил Алябейн.

Вот лишь небольшая часть показаний завербованного агента.

«Задача группы, которая находится на базе, в 55-километровой зоне, это ее расширение до Абу-Кемаля. Американцам это необходимо для увеличения поставок нефти, которую они добывают на сирийской территории. И чтобы достичь этих целей они нападают на блок-посты, колонны на дорогах, на позиции сирийской армии, которые находятся на этой территории», - подробно рассказывает Муайед.

Еще один человек, оказавшийся на допросе спецслужб - Мухаммад. Он не вел никаких финансовых операций, а был исполнителем заданий, на которых нужен автомат, а не калькулятор. Военному делу, по словам лишившегося в бою глаза боевика, его обучали за границей.

«Там была подготовка по управлению разведывательными беспилотниками. Учили обращению с огнестрельным оружием, пулеметами, зенитными установками, снайперскими винтовками. После курса, когда мы вернулись на территорию Сирии, мы уже отвечали за транспортировку боеприпасов и оружия группам боевиков, которые находились в горах Каламун», - отметил Мухаммад Бараж Нажра.

После ранения Мухаммад на себе ощутил, что в нем заинтересованы, пока он способен держать в руках автомат. После получения инвалидности ему пришлось идти в лагерь Эр-Рукбан в надежде получить хоть какие-то средства для выживания.

Там он и попал в поле зрения спецслужб. Сейчас обоих мужчин проверяют и если установят, что они непосредственно причастны к убийствам - их ждет длительынй тюремный срок, если нет, то бывшие боевики могут рассчитывать на амнистию и вернутся к мирной жизни. Слишком много мужчин в Сирии оступились и если сажать в тюрьму каждого, то не хватит камер, а экономика останется без рабочих рук.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещена в РФ.