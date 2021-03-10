Госсекретарь США Блинкен констатировал почти полное завершение строительства «Северного потока-2»

Официальный Вашингтон продолжит выступать против реализации проекта газопровода «Северный поток-2» несмотря на то, что он почти закончен. С таким заявлением на слушаниях в палате представителей выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Я работаю в должности пять недель, трубопровод на 95% закончен. Я хотел бы, чтобы мы не оказывались в ситуации, когда он практически закончен», - сказал Блинкен.

При этом, высокопоставленный чиновник уклонился от призыва группы конгрессменов ввести санкции против 15 судов, которые заняты в прокладке труб, пишет РИА Новости. Конгрессмены регулярно критикуют Госдеп за недостаточные, с их точки зрения, усилия по противодействию проекту.

Проект «Северный поток - 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Газ будет поставляться из России в Германию по дну Балтийского моря. Власти США, которые рассчитывают поставлять на рынок ЕС собственный сжиженный газ, выступают против реализации проекта.