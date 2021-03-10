Двести тысяч доз: в Мексику прибыла вторая партия «Спутника V»
Первая партия вакцины поступила в страну 22 февраля.
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Вторая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Мексику. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.
Он уточнил, что, как и планировалось, было доставлено 200 тысяч доз.
«Это второй компонент вакцины для уже привитых. Выражаем благодарность Российской Федерации и президенту Владимиру Путину за поддержку!», - написал Эбрард.
Российскую вакцину одобрили к использованию в Мексике 2 февраля. Первая партия поступила в страну 22 февраля.
Ранее сообщалось, что вторая партия препарата «Спутник V» прибыла в Республику Сербскую.