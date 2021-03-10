«Адвокаты уже работают»: жена Мамаева объявила о разводе с футболистом
Супруга спортсмена отметила, что не претендует на имущество полузащитника «Ростова».
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана рассказала о разводе с футболистом. Соответствующую запись она выложила в своих соцсетях.
«Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов!», - подчеркнула Алана.
Супруга спортсмена отметила, что не претендует на имущество футболиста, не просит алиментов, а также разрешает видеть детей «в любое время дня и ночи».
«Адвокаты уже работают», - заключила Алана.
Напомним, на днях Алану Мамаеву госпитализировали. Сообщалось, что она пыталась совершить суицид после того, как узнала об измене Мамаева с испанской моделью. Состояние Аланы оценивалось как средней тяжести.