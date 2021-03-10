Российский экипаж МКС заделал вторую трещину в модуле

Экипаж Международной космической станции (МКС) заделал вторую трещину в российском модуле «Звезда», которая привела к утечке воздуха. Об этом сообщили представители Центра управления полетами.

Подчеркивается, что космонавт Сергей Рыжиков в промежуточной камере модуля нанес слой герметика на вторую трещину.

Напомним, небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре прошлого года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» и в марте 2021 года заделал ее.

В понедельник, 8 марта, стало известно, что космонавты Международной космической станции (МКС) начали герметизировать вторую трещину в модуле «Звезда». В тот же день космонавты детально проработали дальнейший план ремонтно-восстановительных работ.