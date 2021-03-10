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Российский экипаж МКС заделал вторую трещину в модуле

Виктория Ивашечкина
22:28 10.03.2021
Небольшая утечка воздуха была зафиксирована в сентябре 2019 года.
Российский экипаж МКС заделал вторую трещину в модуле
© Фото: Роскосмос
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Экипаж Международной космической станции (МКС) заделал вторую трещину в российском модуле «Звезда», которая привела к утечке воздуха. Об этом сообщили представители Центра управления полетами.

Подчеркивается, что космонавт Сергей Рыжиков в промежуточной камере модуля нанес слой герметика на вторую трещину.

Напомним, небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре прошлого года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» и в марте 2021 года заделал ее.

В понедельник, 8 марта, стало известно, что космонавты Международной космической станции (МКС) начали герметизировать вторую трещину в модуле «Звезда». В тот же день космонавты детально проработали дальнейший план ремонтно-восстановительных работ.

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