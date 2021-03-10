Роскосмос: вместо космонавта Корсакова в апреле на МКС полетит астронавт Ванде Хай

Космонавт Сергей Корсаков выведен из состава основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-18». Об этом информирует Роскосмос.

Согласно сообщению государственной корпорации, было принято решение включить вместо Корсакова в состав экипажа астронавта NASA Марка Ванде Хая.

«Межведомственная комиссия по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций... приняла решение о выводе из основного состава длительной экспедиции МКС-65 космонавта Роскосмоса Сергея Корсакова. Вместо него в состав основного экипажа в качестве бортинженера-2 включен астронавт NASA Марк Ванде Хай», - сказано в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

Таким образом, Марк Ванде Хай девятого апреля отправится к МКС на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым. В дублирующем экипаже вместо Дмитрия Петелина был назначена астронавт NASA Энн МакКлейн.

В госкорпорации отметили, что изменение состава экипажа было проведено по настоятельным просьбам американской стороны.