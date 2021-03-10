Огнедышащий великан: ночное извержение вулкана Ключевская сопка попало на видео

Телеканал «Звезда» публикует новое видео с извержением вулкана Ключевская сопка на Камчатке. Впечатляющие кадры сделаны в темное время суток у бокового конуса вулкана.

На ролике можно увидеть, как вулкан извергает огненные искры. Окружающие местность облака из дыма и снег при этом кажутся красными.

Вулкан проявляет активность уже не первый месяц, но в последнее время извержение усилилось. Лава из жерла вулкана преодолела уже полтора километра, а дым и пепел - более двух. Ранее ученые рассказали о возможных последствиях извержения для людей.