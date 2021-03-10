В МИД РФ поприветствовали решение парламента Ливии об утверждении правительства национального единства
В МИД РФ сообщили, что Россия приветствует решение ливийского парламента об утверждении состава правительства национального единства.
«Приветствуем решение ливийского парламента. Рассматриваем его как важный шаг на пути преодоления затянувшегося острого кризиса в Ливии», - говорится в сообщении на сайте МИД России.
Также подчеркивается, что наши власти Ливии и России нацелены на дальнейшее развитие политических контактов, восстановление высокого уровня двустороннего сотрудничества в экономической, военно-технической и гуманитарной сферах.
Ранее сообщалось, что палата представителей Ливии утвердила состав правительства национального единства Ливии. Специальное заседание Палаты представителей Ливии для обсуждения вынесения вотума доверия переходному правительству страны проходило в городе Сирт с воскресенья, 7 марта.