В МИД РФ поприветствовали решение парламента Ливии об утверждении правительства национального единства

В МИД РФ сообщили, что Россия приветствует решение ливийского парламента об утверждении состава правительства национального единства.

«Приветствуем решение ливийского парламента. Рассматриваем его как важный шаг на пути преодоления затянувшегося острого кризиса в Ливии», - говорится в сообщении на сайте МИД России.

Также подчеркивается, что наши власти Ливии и России нацелены на дальнейшее развитие политических контактов, восстановление высокого уровня двустороннего сотрудничества в экономической, военно-технической и гуманитарной сферах.

Ранее сообщалось, что палата представителей Ливии утвердила состав правительства национального единства Ливии. Специальное заседание Палаты представителей Ливии для обсуждения вынесения вотума доверия переходному правительству страны проходило в городе Сирт с воскресенья, 7 марта.