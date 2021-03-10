Посольство России сделало представление МИД Британии

Российское посольство сделало представление МИД Великобритании в связи с программами влияния на русскоязычное медиапространство. При этом в сообщении российской дипмиссии отмечается, что реакция британской стороны была неконструктивной.

«Посольством 10 марта было сделано представление МИД Великобритании. Реакцию британской стороны нельзя назвать конструктивной», - отмечает посольство.

Несколько дней назад официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство сделает соответствующее представление. По ее словам, британские власти должны «объясниться». Российская сторона планирует регулярно напоминать Лондону о необходимости ответить на вопросы РФ.