Кабмин подготовит предложения по использованию средств от штрафа «Норникеля» в ближайшее время

Кабмин РФ в ближайшее время подготовит предложения по использованию средств штрафа «Норникеля» за причинение ущерба окружающей среде. Об этом заявила зампред правительства Виктория Абрамченко.

«Дочка» «Норникеля» Норильско-Таймырская энергетическая компания ранее полностью выплатила назначенную судом компенсацию экологического ущерба после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске - 146,2 миллиарда рублей.

«Правительство в ближайшее время подготовит и представит на утверждение предложения по использованию средств от штрафа Норникелю. По поручению президента средства пойдут на целевые экологические проекты. Прежде всего, речь идет об улучшении экологической ситуации в городе и регионе», - сообщила Абрамченко.

Вице-премьер добавила, что необходимо не только вести планомерную работу не только по ликвидации наносимого окружающей среде вреда, но и не допускать подобных аварий. По ее словам, ключевые факторы в этом деле - своевременная модернизация производств, применение наилучших доступных технологий и безукоризненное выполнение природоохранного законодательства.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что средства от «Норникеля» уже поступили в бюджет и вопрос можно считать закрытым.