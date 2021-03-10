Черчесов объявил о возвращении Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов рассказал, что вернет нападающего «Зенита» Артема Дзюбу в состав национальной команды.

«Будет (вызван). И он будет капитаном», - подчеркнул Черчесов в интервью изданию «РБ Спорт».

Подчеркивается, что 32-летний форвард будет вызван на матчи сборной страны в марте этого года. Команде Черчесова предстоят встречи в рамках отборочного турнира к ЧМ, который пройдет в 2022 году. В частности, 24 марта российская команда сыграет с Мальтой, а 27 марта пройдет матч с командой Словении.

О планах вернуть футболиста в сборную Черчесов говорил еще осенью 2020-го. Он также утверждал, что готов вернуть форварду капитанскую повязку. Напомним, в ноябре Артем Дзюба оказался в центре скандала: в сеть попало интимное видео с его участием.