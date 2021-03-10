Движение затруднено: на МКАД столкнулись девять автомобилей

Девять легковых автомобилей столкнулись на внутренней стороне 73-го километра МКАД. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Авария случилась перед поворотом на улицу Свободы. Свободно две полосы из пяти, движение затруднено на четыре километра.

Пострадавших в результате происшествия нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

Ранее сообщалось, что на МКАД произошла авария с участием 11 автомобилей.