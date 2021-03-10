«Нет ограничений»: юрист рассказал об особенностях «мужского декрета»

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов рассказал «Звезде» об особенностях отпуска по уходу за ребенком, который берет отец семейства.

«Согласно статье 256 ТК отпуск по уходу за ребенком может быть использован не только мамой, но и другими членами семьи: отцом ребенка, бабушкой, дедушкой. Здесь нет ограничений», - отметил специалист.

По словам юриста, как правило отпуск по уходу за ребенком берется папой в случае, если мама может зарабатывать больше. Или в том случае, если отца хотят уволить и декретный отпуск выступает как инструмент, чтобы избежать сокращения.

«Принципиальной разницы по предоставлению соответствующих документов нет. Папа приносит все те же документы, что и мама. И отказать в таком случае отцу никто не в праве», - подытожил Кофанов.

В конце прошлого года в Госдуме предложили меры поддержки для ухаживающих за детьми отцов. Законодатели считают, что таким мужчинам необходимо облегчить возвращение на рынок труда.