Путин подписал указ об увеличении детских выплат для малоимущих семей

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении выплат на детей от трех до семи лет в семьях с доходом на душу населения менее прожиточного минимума. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В настоящий момент размер пособия составляет 50% от прожиточного минимума ребенка в регионе (в среднем его размер 5500 рублей). Согласно нововведению, если среднедушевой доход семьи с учетом выплаты не достигает величины прожиточного минимума, она устанавливается на уровне 75% величины прожиточного минимума. Если и в этом случае доход не увеличивается до необходимого уровня, то детская выплата по размеру будет равна прожиточному минимуму для детей.

Уточняется, что перерасчет выплаты гражданам, которым она назначена, будет проведен на основании заявления, поданного после 1 апреля 2021 года.