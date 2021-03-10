В России предложили освободить от НДФЛ граждан с доходом менее 17 тысяч в месяц

В Госдуму внесли законопроект об освобождении от НДФЛ граждан с доходами менее 204 тысяч рублей в год или 17 тысяч рублей в месяц. Его автором стал депутат от ЛДПР Сергей Катасонов.

Инициатива позволит повысить доходы населения, смягчить социальное неравенство, а также увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Помимо освобождения от налога ряда граждан, законопроект предусматривает увеличение ставки до 15 процентов при доходах свыше пяти миллионов рублей в год. Для доходов свыше десяти миллионов предлагается установить фиксированный налог в 1,3 миллиона рублей и 25 процентов от суммы, превышающей десять миллионов, при доходе свыше 100 миллионов - 23,8 миллиона рублей плюс 35 процентов с суммы, превышающей 100 миллионов.

В России с 2021 года с 13 до 15 процентов выросла ставка НДФЛ для граждан, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. В законе отдельно оговаривается, что налоговая ставка в размере 13 процентов сохранится для доходов налоговых резидентов РФ от продажи имущества и долей в нем.