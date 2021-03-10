Мишустин: компенсация «Норникеля» за ущерб от аварии в Норильске поступила в бюджет, вопрос закрыт

Компенсация за ущерб из-за аварии в Норильске уже поступила в бюджет от «Норникеля», этот вопрос можно считать закрытым. Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин поручил направить деньги от выплаченного «Норникелем» штрафа на восстановление экологии в пострадавшем регионе. Глава государства подчеркнул, что средства необходимо использовать для оздоровления экологической ситуации в Норильске в долгосрочной и среднесрочной перспективе.

«Мне кажется, можно с удовлетворением отметить, что компания свои обязательства исполняет», - сказал президент в ходе встречи с членами правительства РФ.

«Норникель» оплатил штраф размером 146,2 млрд рублей из-за ущерба окружающей среде после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске. Тогда, в мае 2020 года, в местные реки попала 21 тысяча тонн топлива. После инцидента содержание вредных веществ в реках Далдыкан и Амбарная превысило норму в десятки тысяч раз. По факту нарушения возбудили три уголовных дела.