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Мишустин: компенсация «Норникеля» за ущерб от аварии в Норильске поступила в бюджет, вопрос закрыт

Вадим Синицын
19:23 10.03.2021
Президент РФ Владимир Путин поручил направить деньги от выплаченного «Норникелем» штрафа на восстановление экологии в пострадавшем регионе.
Мишустин: компенсация «Норникеля» за ущерб от аварии в Норильске поступила в бюджет, вопрос закрыт
© Фото: РИА Новости
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Компенсация за ущерб из-за аварии в Норильске уже поступила в бюджет от «Норникеля», этот вопрос можно считать закрытым. Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин поручил направить деньги от выплаченного «Норникелем» штрафа на восстановление экологии в пострадавшем регионе. Глава государства подчеркнул, что средства необходимо использовать для оздоровления экологической ситуации в Норильске в долгосрочной и среднесрочной перспективе.

«Мне кажется, можно с удовлетворением отметить, что компания свои обязательства исполняет», - сказал президент в ходе встречи с членами правительства РФ.

«Норникель» оплатил штраф размером 146,2 млрд рублей из-за ущерба окружающей среде после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске. Тогда, в мае 2020 года, в местные реки попала 21 тысяча тонн топлива. После инцидента содержание вредных веществ в реках Далдыкан и Амбарная превысило норму в десятки тысяч раз. По факту нарушения возбудили три уголовных дела.

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