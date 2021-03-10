На малых и больших высотах: летчики дальней авиации провели командирские полеты на Ту-160 и Ту-95МС

В Саратовской области на аэродроме Энгельс на базе соединения дальней авиации прошли командирские полеты на стратегических ракетоносцах Ту-160 и Ту-95МС.

В полетах участвовал командный состав авиационных подразделений, полка и дивизии. Экипажи отработали взлеты и посадки, дозаправку в воздухе, полеты строем и на малых высотах в дневное и ночное время.

Целью полетов являлась выработка методики подготовки молодого летного состава к выполнению различных элементов подготовки и задач по предназначению.

Всего в полетах было задействовано более 10 экипажей дальней авиации. Мероприятие прошло под руководством командира соединения гвардии генерал-майора Олега Пчелы.

Командирские полеты традиционно проводятся несколько раз в год и направлены на повышение эффективности организации проведения и обеспечения безопасности полетов, а также выполнения полетных заданий.