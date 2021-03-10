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Умер актер из фильма «Начальник Чукотки» Иосиф Конопацкий

Ян Брацкий
01:09 10.03.2021
Народный артист РСФСР скончался в норвежском городе Тронхем на 96-м году жизни.
Умер актер из фильма «Начальник Чукотки» Иосиф Конопацкий
© Фото: kino-teatr.ru
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Ушел из жизни актер театра и кино Иосиф Конопацкий. Печальные новости сообщил художественный руководитель Академического театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков, в труппе которого Конопацкий прослужил около 30 лет.

Конопацкого не стало восьмого марта. Последнее время он жил в Норвежском городе Тронхейм. Зрители помнят Иосифа Конопацкого по ролям в таких фильмах, как «Иду на грозу», «Начальник Чукотки», «Мятежная застава», «Ход белой королевы», «Не болит голова у дятла», «Время летать» и других.

В 2000-м году народный артист РСФСР вышел на пенсию, но продолжал гастролировать по миру с поэтическими концертами, пишет ТАСС. Конопацкий выступал в Санкт-Петербурге, а также в различных городах Германии, Норвегии и Исландии. О дате и месте прощания с артистом будет сообщено позже.

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