Журналист рассказал о личном интересе Байдена в введении санкций против Коломойского

Введение американских санкций против украинского олигарха Игоря Коломойского и планирование новых ограничений против него - это личная обида президента США Джо Байдена за публикацию его разговора с бывшим президентом Украины Петром Порошенко о взятке в миллиард долларов. Такое мнение озвучил в студии ток-шоу «Открытый эфир» обозреватель РИА ФАН Алексей Анпилогов.

«Последнее, что сделал Коломойский, я напомню, это фактически приложил руку к этим знаменитым пленкам (записям разговора Порошенко и Байдена о взятке - прим. ред.), которые фактически чуть не отправили Байдена в политическое небытие перед выборами. Дело касалось его непутевого сынка Хантера Байдена, это длинная история. Но проблема была в том, что за фигурами тех людей, что слили пленки, незримо стоял Коломойский. И если он не финансировал это прямо, то приложил к этому руку. Можно сказать, что его убирают из-за того, что он приоткрыл правду о гражданской войне на Украине, но у Байдена есть личные счеты с Коломойским, это нужно понимать», - пояснил журналист.

По мнению Алексея Анпилогова, нынешние и все последующие санкционные меры против Коломойского будут направлены с целью вывести олигарха из политики и лишить его влияния.

«Коломойского хотят выпилить из политики, вплоть до того, чтобы вообще украинские олигархи не представляли той силы, которую они набрали за последние 30 лет», - заявил обозреватель РИА ФАН.

США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского 5 марта 2021 года, об этом в своем официальном Twitter-аккаунте заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Введенные санкции также распространяются на жену и детей олигарха, им будет запрещен въезд на территорию Соединенных штатов.