В стране и мире Замглавы Россвязи Чурсин освобожден от должности из-за упразднения ведомства Анна Назайкина Михаил Мишустин в декабре 2020 года поручил Минцифры завершить упразднение Россвязи до 30 июня. © Фото: rossvyaz.gov.ru Читайте нас на: Замглавы Федерального агентства связи (Россвязь) Игорь Чурсин освобожден от должности по причине упразднения ведомства. Соответствующее распоряжение правительства было опубликовано на портале правовой информации. «Освободить Чурсина Игоря Николаевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства связи в связи с упразднением Федерального агентства связи», - говорится в документе. Президент России Владимир Путин в ноябре 2020 года подписал указ об упразднении Федерального агентства связи. Его функции будут переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Как сообщалось, сотрудникам упраздняемого ведомства будет предоставлена возможность работать в Минцифры. Премьер-министр Михаил Мишустин в декабре прошлого года поручил Минцифры завершить упразднение Россвязи до 30 июня. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика