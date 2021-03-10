В Донбассе возобновились бои

Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в поселке Михайловка (Золотое-5) возобновились бои между военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Народной милиции ЛНР.

Уточняется, что стороны применяют стрелковое оружие и гранатометы. Местные жители пишут в соцсетях, что много пуль рикошетит от стен домов. В зоне обстрела находится действующая школа.

В среду, 10 марта, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у Киева есть конкретный план урегулирования в Донбассе. По его словам, он был предложен Германией и Францией и доработан Украиной.