Путин потребовал уделить внимание проблеме изношенности сетей ЖКХ

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства уделять больше внимания проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Заявление российский лидер сделал в ходе совещания с министрами в среду, 10 марта.

Комментируя доклад о состоянии сетей ЖКХ в регионах, Путин отметил, что аварии, которые ставят в сложное положение десятки тысяч людей, не находятся только в зоне ответственности субъектов.

«С учетом застарелости этой проблемы, правительство должно больше внимания уделить этому вопросу. Здесь и методические рекомендации лишними не будут, и при финансировании со стороны федерации отдельных проектов нужно уделять этому больше внимания», - сказал он.

Путин пояснил, что правительство должно наладить тесную работу с регионами. Президент также попросил позднее предоставить ему предложения по этому вопросу.