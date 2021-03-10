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Автоюрист рассказал, с каким проблемами могут столкнуться владельцы пикапов в России

Анна Назайкина
18:15 10.03.2021
В 2013 году штрафные квитанции за незаконный въезд в пределы Третьего транспортного кольца стали получать собственники пикапов.
Автоюрист рассказал, с каким проблемами могут столкнуться владельцы пикапов в России
© Фото: Erik Mclean, Unsplash.com
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Несмотря на то, что пикап является вместительным автомобилем, который при этом не вызывает затруднений при парковке, такая машина может заставить своего владельца столкнуться с рядом проблем. Таким мнением со «Звездой» поделился автоюрист Дмитрий Славнов.

«Там грузоподъемность должна быть определенная. В пределах Третьего транспортного у них штраф пять тысяч рублей. Надо смотреть по тоннажу. Есть такие пикапы, которые попадают под категорию B. С ними вообще никаких проблем нету. А есть такие, которые попадают под категорию С. У них там грузоподъемность большая. Вот с ними - проблемы»,- объяснил он.

Кроме того, специалист рассказал о трудностях, с которыми могут столкнуться автовладельцы при продаже пикапов.

«Это точно такие же люди, которые не могут продать разбитую или плохо сделанную машину. Покупатель найдется. Конечно, они у нас не так востребованны и рентабельны, как в тех же Штатах»,- сказал Славнов.

Также юрист напомнил о важности проверки документов в момент покупки такого автомобиля.

«Не поверите, но я в своей жизни видел грузовик, который попадает под категорию В. По документам - это категория В, а по глазам - может перевозить фиг знает сколько. Так что внимательно смотрите документы», - заключил он.

В 2013 году штрафные квитанции за незаконный въезд в пределы Третьего транспортного кольца стали получать собственники пикапов. Формально они относятся к категории малотоннажных бортовых грузовиков.

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