Путин заявил, что штраф «Норникеля» нужно направить на экологию Норильска

Российский лидер Владимир Путин поручил обеспечить использование средств от выплаченного «Норникелем» штрафа на восстановление экологии в регионе.

«Прошу вас обеспечить использование именно этого объема прежде всего в среднесрочной и долгосрочной перспективе на оздоровление экологической ситуации в самом Норильске», - подчеркнул Путин в ходе встречи с членами правительства.

Путин также напомнил, что все средства штрафа за причиненный экологический ущерб были перечислены.

«Мне кажется, можно с удовлетворением отметить, что компания свои обязательства исполняет», - заметил президент.

Ранее стало известно, что «Норникель» полностью оплатил 146,2 млрд рублей ущерба окружающей среде от разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске, произошедшего в конце мая 2020 года.

Тогда в реки Далдыкан и Амбарная попала 21 тысяча тонн дизельного топлива. Содержание вредных веществ в воде превысило норму в десятки тысяч раз. По факту нарушения были возбуждены три уголовных дела.