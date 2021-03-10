Ученые назвали серьезной угрозой смертоносность и темпы заражения «британским» штаммом COVID-19

«Британский» штамм коронавируса B.1.1.7 вдвое смертоноснее предыдущих вариантов COVID-19. К такому выводу пришли ученые, проведя соответствующее исследование. Результаты работы опубликованы в British Medical Journal.

Эпидемиологи из университетов Эксетера и Бристоля провели анализ данных 110 000 пациентов с коронавирусом. Оказалось, что из 55 000 пациентов, инфицированных B.1.1.7, умерли 227 человек, тогда как при предыдущих мутациях COVID-19 из 55 000 случаев заражения летальный исход был зафиксирован у 141 пациента.

Из-за повышения риска смертности из-за мутации вируса и его способности быстро распространяться ведущий автор проекта Роберт Челлен из Университета Эксетера назвал заражение «британским» штаммом угрозой, которую следует воспринимать очень серьезно.

Вариант B.1.1.7 был впервые обнаружен в Великобритании в сентябре 2020 года в Кенте, быстро распространился в Лондоне и с тех пор выявлен более чем в 100 странах мира.