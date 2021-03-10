В Роспотребнадзоре заявили, что широкого распространения новых мутаций коронавируса в РФ нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в данный момент в России нет широкого распространения новых мутаций коронавируса, наблюдаются только единичные случаи.

«На сегодняшний день пока широкого распространения новых изменившихся вирусов в РФ нет, однако вместе с тем находки есть, мы их видим и стараемся тщательно блокировать всех, кто имел контакты с больными разными видами коронавируса, но в первую очередь с теми, у кого выделены новые варианты вирусов», - сказала она в ходе заседания Комитета Госдумы по охране здоровья.

По данным оперштаба, за последние 24 часа в России выявлено 9 079 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 466 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 13 350 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 351 553 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 90 275 летальных исходов, выздоровели 3 945 527 человек.