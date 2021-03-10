В стране и мире Путин обсудил с премьером Люксембурга перспективы поставок «Спутника V» Анна Назайкина Как отмечается, телефонные переговоры состоялись по предложению люксембургской стороны. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттелем в ходе телефонного разговора обсудили возможность поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Особое внимание уделено вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные перспективы поставок в Люксембург российской вакцины "Спутник V"», - говорится в сообщении. Как отмечается, телефонные переговоры состоялись по предложению люксембургской стороны. Лидеры двух государств обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня. Кроме того, был подтвержден обоюдный настрой на развитие политических контактов, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика