ЦБ впервые зафиксировал попытку манипулирования ценами на акции через Telegram-каналы

Центробанк впервые выявил попытку повлиять на цену акций на организованных торгах с помощью Telegram-каналов. Об этом сообщил журналистам глава Департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. По его словам, речь идет об акциях «Россети Юг».

Согласно данным на Московской бирже, волатильность стоимости бумаги в течение 5 марта, от минимальных до максимальных значений, составила около 7,7%.

Искусственную волатильность на рынке данных акций создали действия физических лиц, которые через Telegram-каналы призывали купить ценную бумагу и продать ее, дождавшись роста на повышенном интересе частных инвесторов-новичков.

По словам Валерия Ляха, регулятор заблокировал более 60 счетов заподозренных в неестественной активности клиентов-физлиц.