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ЦБ впервые зафиксировал попытку манипулирования ценами на акции через Telegram-каналы

Светлана Иванова
16:27 10.03.2021
Волатильность стоимости ценной бумаги в течение дня составила около 7,7%.
ЦБ впервые зафиксировал попытку манипулирования ценами на акции через Telegram-каналы
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Центробанк впервые выявил попытку повлиять на цену акций на организованных торгах с помощью Telegram-каналов. Об этом сообщил журналистам глава Департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. По его словам, речь идет об акциях «Россети Юг».  

Согласно данным на Московской бирже, волатильность стоимости бумаги в течение 5 марта, от минимальных до максимальных значений, составила около 7,7%.

Искусственную волатильность на рынке данных акций создали действия физических лиц, которые через Telegram-каналы призывали купить ценную бумагу и продать ее, дождавшись роста на повышенном интересе частных инвесторов-новичков.

По словам Валерия Ляха, регулятор заблокировал более 60 счетов заподозренных в неестественной активности клиентов-физлиц.

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