Осужденного Ефремова номинировали на премию «Ника»
На данную награду также претендуют актеры Александр Балуев и Евгений Цыганов.
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Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов был выдвинут на премию «Ника» в категории «Лучшая роль второго плана». Артист сыграл в фильме «Француз» Андрея Смирнова.
На данную награду также претендуют Александр Балуев («Француз») и Евгений Цыганов («Одесса»).
Вручение российской премии состоится 25 апреля. В этот раз будут определены лауреаты «Ники» сразу за два года - 2019-й и 2020-й.
Напомним, 8 июня прошлого года Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации. В сентябре суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 года.