Осужденного Ефремова номинировали на премию «Ника»

Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов был выдвинут на премию «Ника» в категории «Лучшая роль второго плана». Артист сыграл в фильме «Француз» Андрея Смирнова.

На данную награду также претендуют Александр Балуев («Француз») и Евгений Цыганов («Одесса»).

Вручение российской премии состоится 25 апреля. В этот раз будут определены лауреаты «Ники» сразу за два года - 2019-й и 2020-й.

Напомним, 8 июня прошлого года Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации. В сентябре суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 года.