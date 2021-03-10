В стране и мире Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока АЭС «Аккую» в Турции Анна Назайкина Всего запланировано ввести в эксплуатацию четыре энергоблока, их общая мощность составит 4 800 мегаватт. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт началу строительства третьего энергоблока АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин. «Разрешаю. Начинайте», - сказал Путин, после чего были нажаты красные кнопки, которые символизировали старт строительства. Мероприятие проходило по видеосвязи. Президент РФ поблагодарил Эрдогана за идею провести данную церемонию. Строительство атомной электростанции ведется Росатомом на основе межправительственного соглашения, которое было подписано в 2010 году. Всего запланировано ввести в эксплуатацию четыре энергоблока, их суммарная мощность составит 4 800 мегаватт. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика