Черный дым: кадры пожара в торговых рядах рядом со станцией Химки

В торговых рядах рядом со станцией Химки произошел пожар. На месте работают экстренные службы.

По данным ГУ МЧС по Московской области, горит хозяйственная пристройка к торговым рядам по улице Железнодорожной, площадь пожара составляет 150 кв. м.

К тушению привлечены 36 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС 31 человек и восемь единиц техники. По состоянию на 15.35 возгорание локализовано.

Причины пожара уточняются. На кадрах с места происшествия, опубликованных в социальных сетях, виден густой черный дым, распространяющийся от горящего строения.