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Путин: слаженные усилия РФ и Турции обеспечивают строительство АЭС «Аккую» в сроки, несмотря на пандемию

Анна Касаткина
16:14 10.03.2021
Лидеры двух стран заложили третий энергоблок АЭС в ходе торжественной церемонии в среду, 10 марта.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Строительство первой в Турции атомной электростанции «Аккую» благодаря слаженным усилиям российских и турецких специалистов идет согласно установленному графику. Планам не смогла помешать даже пандемия коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.

В среду, 10 марта, лидеры России и Турции заложили третий энергоблок АЭС в ходе торжественной церемонии, на которой президенты присутствовали по видеосвязи.

«Хотел бы выразить удовлетворение тем, что слаженные усилия российских и турецких специалистов - атомщиков, инженеров, рабочих - позволяют обеспечить строительство АЭС в соответствии с согласованным графиком», - сказал Путин.

Он отметил, что успешно решаются самые сложные конструкторско-монтажные и технологические задачи.

«Последовательной реализации проекта "Аккую" не смогли помешать даже известные трудности, связанные с пандемией коронавируса», - добавил президент.

По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, строительство четвертого блока АЭС начнется в 2022 году.

Атомную электростанцию «Аккую» возводят на южном побережье Турции по российскому проекту. Начало строительству президенты РФ и Турции дали весной 2018 года. Первый энергоблок планируют ввести в строй в 2023 году.

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