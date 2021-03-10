Глава немецкого регулятора назвал «Спутник V» хорошей вакциной

«Спутник V» является хорошим препаратом, а исследователи из России обладают большим опытом в работе с вакцинами. Таким мнением с немецким изданием Rheinischen Post поделился Томас Мертенс, председатель постоянной комиссии по вакцинации (STIKO), которая выносит рекомендации об иммунизации в Германии.

«Это хорошая вакцина, которую, вероятно, в какой-то момент одобрят в ЕС. Российские исследователи имеют богатый опыт с вакцинами. "Спутник V" умно построена: как и в случае с Astrazeneca, речь идет о векторной вакцине, основанной на аденовирусе. Однако в отличие от Astrazeneca, в нем используется два разных векторных вируса для первой и второй дозы. Это очень умно тем, что может помешать возможной потере эффективности из-за иммунного ответа на векторы»,- заявил он.

Кроме того, Мертенс обратил внимание на проблему дефицита вакцин в Германии. По его словам, данный факт прикрывается различными аргументами, однако это не связано ни с порядком приоритизации, ни с центрами вакцинации.

Напомним, что в августе 2020 года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ им. Гамалеи.