Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Норникель» выплатил 146 млрд рублей за разлив топлива в Норильске

Анна Касаткина
15:35 10.03.2021
Большая часть средств поступила в федеральный бюджет.
«Норникель» выплатил 146 млрд рублей за разлив топлива в Норильске
© Фото: Norilsk Nickel Press Service, via Globallookpress
Читайте нас на:

Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, входит к группу компаний «Норильского никеля») полностью возместила ущерб окружающей среде после разлива дизельного топлива в Норильске. Предприятие отказалось от апелляции на решение суда о штрафе и направило в казну 146,2 млрд рублей.

«НТЭК... произвела все необходимые выплаты в размере 146,2 млрд рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате инцидента с разливом дизельного топлива 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 в районе Кайеркан города Норильска», - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что средства дочернему предприятию предоставил «Норникель». Большая их часть - 145,493 млрд - поступила в федеральный бюджет. Муниципальному образованию Норильска за возмещение вреда почвам выплачено 684,9 млн.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК. Ведомство просило взыскать с предприятия 148 млрд рублей за нанесенный природе ущерб, сумму взыскания снизили до 146,2 млрд. Это самая большая сумма, наложенная на российскую компанию за причинение экологического ущерба.

В мае 2020 года на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка из резервуара. В реки Далдыкан и Амбарная попала 21 тысяча тонн дизельного топлива. Содержание вредных веществ в воде превысило норму в десятки тысяч раз. По факту нарушения были возбуждены три уголовных дела. Причиной аварии назвали нарушения при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:40 Армия
Видео
Миротворцы отразили «атаку диверсантов» на блокпост в Приморье: кадры учений
15:50 В стране и мире
Глава немецкого регулятора назвал «Спутник V» хорошей вакциной
11:26 Армия
Видео
Вспышки орудийных залпов: танкисты разгромили «противника» в Кемеровской области
11:03 В стране и мире
Минтруд подготовил несколько предложений по индексации выплат работающим пенсионерам
10:37 Эксклюзив
Видео
«Человек-огонь»: Денис Мацуев поделился воспоминаниями о Лядовой
Популярное
Популярное
Видео
В Химках рысь выпрыгнула с пятого этажа и гуляла по улице: видео
Видео
Уральский гейзер: прорыв теплотрассы в Перми попал на видео
Мясников назвал лучший продукт для защиты от рака
В пустыне Сахара нашли осколок древней планеты старше Земли
Раскрыто жуткое предназначение секретной клиники пластической хирургии Гитлера на Канарах
Видео
Озвучена новая версия загадочного исчезновения малайзийского Boeing MH370
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.