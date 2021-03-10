«Норникель» выплатил 146 млрд рублей за разлив топлива в Норильске

Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, входит к группу компаний «Норильского никеля») полностью возместила ущерб окружающей среде после разлива дизельного топлива в Норильске. Предприятие отказалось от апелляции на решение суда о штрафе и направило в казну 146,2 млрд рублей.

«НТЭК... произвела все необходимые выплаты в размере 146,2 млрд рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате инцидента с разливом дизельного топлива 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 в районе Кайеркан города Норильска», - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что средства дочернему предприятию предоставил «Норникель». Большая их часть - 145,493 млрд - поступила в федеральный бюджет. Муниципальному образованию Норильска за возмещение вреда почвам выплачено 684,9 млн.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК. Ведомство просило взыскать с предприятия 148 млрд рублей за нанесенный природе ущерб, сумму взыскания снизили до 146,2 млрд. Это самая большая сумма, наложенная на российскую компанию за причинение экологического ущерба.

В мае 2020 года на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка из резервуара. В реки Далдыкан и Амбарная попала 21 тысяча тонн дизельного топлива. Содержание вредных веществ в воде превысило норму в десятки тысяч раз. По факту нарушения были возбуждены три уголовных дела. Причиной аварии назвали нарушения при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара.