Противоминная группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы

Противоминная группа кораблей НАТО SNMCMG2 зашла в порт Одессы. На среду, 10 марта, запланирована протокольная встреча командного состава корабельной группы с командованием военно-морских сил Украины.

Флагманом группы стал турецкий учебный корабль A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. В нее также входят турецкое судно M267 TCG Ayvalik (M267), испанское TSPS Tajo (M36) и румынское ROS Lt Lupu Dinescu (25). Это первый заход кораблей НАТО в Одессу в 2021 году.

Швартоваться у причалов корабли начали около 11.00 (12.00 мск), сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о наращивании сил альянса в Черном море. По его словам, это делается в ответ на усиление России в этом регионе.