Суд приговорил соучастника убийства следователя Шишкиной к 9,5 года колонии

Красногорский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении соучастника убийства следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной в Подмосковье в октябре 2018 года.

Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по статьям «Убийство по найму в составе организованной группы» и «Незаконное хранение оружия и боеприпасов организованной группой».

«Красногорский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего (на момент совершения преступления) соучастника убийства следователя Евгении Шишкиной», - сказано в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

Также отмечается, что суд приговорил соучастника преступления к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Более того, удовлетворен иск о возмещении причиненного преступлением морального вреда на 1 миллион рублей.

Напомним, раскрывшую преступления хакерской группы старшего следователя по особо важным делам Евгению Шишкину убили рядом с ее домом в Подмосковье 10 октября 2018 года. Она вела расследование дела банды, которая занималась мошенничеством с железнодорожными билетами.