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В Госдепе США подтвердили намерение противостоять «Северному потоку - 2»

Роман Захаров
01:50 10.03.2021
В американском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали письмо конгрессменов госсекретарю Энтони Блинкену, в котором высказывались возмущения по поводу отсутствия новых санкций в отношении российского газопровода.
В Госдепе США подтвердили намерение противостоять «Северному потоку - 2»
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress
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Госдеп США не комментирует озабоченность конгрессменов по «Северному потоку - 2», однако готов обсудить ситуацию с ними. Такое заявление сделал представитель американского ведомства Нед Прайс.

«Мы в общем не комментируем общение с Капитолийским холмом. Мы можем сказать, что администрация сосредоточена на тех же усилиях - предотвратить завершение трубопровода "Северный поток - 2"», - сообщил он в ходе брифинга в ответ на просьбу прокомментировать письмо конгрессменов госсекретарю Энтони Блинкену.

Прайс при этом добавил, что у Блинкена будет возможность обсудить данный вопрос с конгрессменами 10 марта, когда он даст показания в Палате представителей.

Ранее группа конгрессменов обратилась к Энтони Блинкену с требованием разъяснить позицию официального Вашингтона относительно санкций против газопровода «Северный поток - 2». Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и четыре его однопартийца высказали возмущение отсутствием ограничений в отношении ряда организаций, занимающихся прокладкой труб для российской газовой магистрали.

Проект «Северный поток - 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Газ будет поставляться из России в Германию по дну Балтийского моря. Власти США, которые рассчитывают поставлять на рынок ЕС собственный сжиженный газ, выступают против реализации данного проекта.

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