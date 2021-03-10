Путин подписал закон о блокировке сотовой связи в местах лишения свободы

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об отключении сотовых номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Операторы будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными и подозреваемыми, находящимися в тюрьмах, СИЗО и прочих исправительных учреждениях. Для этого глава ФСИН, его заместитель или руководитель территориального органа службы будет подавать письменное заявление оператору связи.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в учреждениях ФСИН были изъяты более 56 тысяч мобильных телефонов. Более пяти тысяч человек задержали за попытку передать осужденным средства связи. Авторы инициативы отмечают, что мобильные телефоны в колониях часто используются заключенными для координации находящихся на свободе сообщников и для совершения мошеннических действий.