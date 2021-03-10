Отец Меган Маркл выдвинул ультиматум дочери после выхода скандального интервью

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл заявил, что продолжит общаться с журналистами, пока дочь не выйдет на связь с ним. Как пишет Guardian, об этом мужчина написал после выхода скандального интервью Меган Маркл и ее супруга принца Гарри с телеведущей Опрой Уинфри.

В ходе выступления в телевизионной программе Good Morning Britain Томас Маркл признался, что соврал дочери о сотрудничестве со СМИ в 2018 году. В частности, мужчина предоставил таблоидам закрытую информацию и фотографии до свадьбы. По его словам, именно это стало причиной конфликта между ним и дочерью.

«Я стыжусь своих поступков. Но у медали есть и обратная сторона. Никто не пытался защитить членов нашей семьи. Журналисты атаковывали нас ежедневно», - отметил мужчина.

Отец герцогини Сассекской также извинился за обнародование личной переписки между ним и дочерью. Томас Маркл также пожаловался, что последний раз общался с Меган еще до ее свадьбы с принцем Гарри, которая состоялась в мае 2018 года.

«Я больше не получил ни весточки от Гарри и Меган. И поскольку они не общаются со мной, я общаюсь с прессой. Если они не свяжутся со мной в ближайшие 30 дней, я снова обращусь к прессе», - заявил мужчина.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл раскрыли тайны королевского двора в разговоре с телеведущей Опрой Уинфри. В ходе интервью герцогиня Сассекская призналась, что ее посещали мысли об уходе из жизни.