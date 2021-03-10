В Баку горит судно

В Сураханском районе Баку произошел пожар на судне. По последней информации, к тушению привлечены подразделения Госслужбы противопожарной охраны. Об этом сообщается в МЧС Азербайджана.

«В центр управления кризисными ситуациями МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на судне», - подчеркнули в пресс-службе ведомства, передает AzeSputnik.

На данный момент тушение пожара продолжается. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.