В Баку горит судно
О пострадавших в результате происшествия не сообщается.
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В Сураханском районе Баку произошел пожар на судне. По последней информации, к тушению привлечены подразделения Госслужбы противопожарной охраны. Об этом сообщается в МЧС Азербайджана.
«В центр управления кризисными ситуациями МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на судне», - подчеркнули в пресс-службе ведомства, передает AzeSputnik.
На данный момент тушение пожара продолжается. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.