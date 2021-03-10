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В Баку горит судно

Виктория Ивашечкина
14:40 10.03.2021
О пострадавших в результате происшествия не сообщается.
В Баку горит судно
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
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В Сураханском районе Баку произошел пожар на судне. По последней информации, к тушению привлечены подразделения Госслужбы противопожарной охраны. Об этом сообщается в МЧС Азербайджана.

«В центр управления кризисными ситуациями МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на судне», - подчеркнули в пресс-службе ведомства, передает AzeSputnik.

На данный момент тушение пожара продолжается. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

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