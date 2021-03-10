В стране и мире В ГИБДД Екатеринбурга рассказали подробности погони со стрельбой Тамара Астапенкова Инцидент произошел 9 марта около часа ночи, водитель проигнорировал требование полицейских остановиться. © Видео: MEGADAY X, youtube © Фото: MEGADAY X, youtube Читайте нас на: В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД применили табельное оружие, чтобы остановить лихача на автомашине ВАЗ-2107. Об этом сообщил начальник ГИБДД Екатеринбурга Вадим Буйдалин. Инцидент произошел 9 марта около часа ночи на улице Проезжая, 273. Инспекторы заметили, что автомашина ВАЗ-2107 нарушает ПДД. Требование полицейских остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться. «В ходе преследования водитель неоднократно нарушал ПДД, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, превышая скорость и опасно маневрируя. В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О полиции» сотрудниками полиции было принято решение о применении табельного оружия», - сообщил начальник ГИБДД. Вадим Буйдалин добавил, что сначала полицейские произвели выстрел вверх, затем - по колесам. Задержанный оказался жителем Екатеринбурга 2002 года рождения, не имеющим права управления. Также выяснилось, что молодой человек недавно приобрел автомобиль, но на учет его не поставил. При этом новый хозяин неоднократно нарушал ПДД, а штрафы приходили на имя бывшего владельца. Он снял ВАЗ-2107 с учета и заявил номера в розыск. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика